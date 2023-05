Marche semi nocturne, 13 mai 2023, Le Vert.

Marche semi-nocturne

Samedi 13 mai de 18h à 20h à Le Vert

Organisée par l’Association jeunesse sport et loisirs Le Vert

Renseignements : 05 49 76 74 45.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 20:00:00. .

Le Vert 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Semi-Night Walk

Saturday, May 13 from 6 to 8 pm at Le Vert

Organized by the Association jeunesse sport et loisirs Le Vert

Information : 05 49 76 74 45

Paseo Semi-Nocturno

Sábado 13 de mayo de 18.00 a 20.00 horas en Le Vert

Organización Association jeunesse sport et loisirs Le Vert

Información: 05 49 76 74 45

Halbnächtlicher Spaziergang

Samstag, 13. Mai von 18:00 bis 20:00 Uhr in Le Vert

Organisiert von der Association jeunesse sport et loisirs Le Vert

Auskunft: 05 49 76 74 45

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pays Mellois