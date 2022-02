Le vert dans tous ses états Maison de l’environnement Angers Catégories d’évènement: Angers

Chlorelle, spiruline, mâche, oseille, ortie, plantain… Découvrez les vertus et usages de ces ingrédients à la chlorophylle intense. Laissez parler vos 5 sens lors d’une dégustation. Chlorelle, spiruline, mâche, oseille, ortie, plantain… Découvrez les vertus et usages de ces ingrédients à la chlorophylle intense. Laissez parler vos 5 sens lors d’une dégustation. Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers Maine-et-Loire

