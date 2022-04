Le Versailles des Créateurs Carré à la Marée, 7 mai 2022, Versailles.

Le Versailles des Créateurs

Carré à la Marée, le samedi 7 mai à 10:00

Ce rendez-vous incontournable accueille plus de 80 créateurs, artisans et artistes,porteurs d’un message éco-responsable, d’un savoir-faire artisanal français et d’une politique de prix raisonnée et répartis par pôles/carrés thématiques : famille et enfants ; cérémonies, mariages et fêtes de foi ; mode et accessoires ; art de la table et décoration ; images et art ; bois et nature. L’événement, ouvert à toutes et tous, se veut festif, familial et intergénérationnel, mais aussi créatif grâce aux ateliers enfants et adolescents gratuits sur inscription. Une chasse aux trésors sera organisée sur la journée, invitant les visiteurs et familles à rencontrer tous les créateurs, artisans et artistes participants. De stand en stand, chaque équipe devra résoudre une énigme pour trouver le produit, la matière ou l’outil caché. Une tombola désignera trois équipes gagnantes récompensées par des lots offerts par les créateurs.

Carré à la Marée Place du Marché Notre-Dame 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00