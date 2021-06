Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Le Verre et la Fourchette – Mâconnais et Chèvres Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Mâcon Saône-et-Loire 45 45 EUR Découverte ludique du terroir gastronomique local au travers de 2 producteurs, un domaine viticole du Mâconnais et une ferme chevrière productrice de fromages.

Au départ de Mâcon, je vous emmène à bord de mon minibus pour 4h de découverte d’une exploitation viticole puis d’une bergerie avec visite et dégustation sur place.

