Le Chronographe propose une exposition inédite sur l’archéologie du verre romain, conçue en partenariat avec l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) et l’Afav (Association Française d’Archéologie du verre). Asseyez-vous à la table de l’archéologue, décryptez la recette du verre romain, et découvrez les secrets de sa fabrication dans l’atelier d’un artisan verrier. Interactive, ludique et accessible, cette exposition est riche d’une centaine d’objets en verre, issus des collections des musées du Grand ouest.

Gratuit, sans réservation.Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

