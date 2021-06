Rezé Chronographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Le Verre dans tous ses éclats – Exposition Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Verre dans tous ses éclats – Exposition Chronographe (Le), 23 septembre 2021

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non Plein tarif : 3 € Tarif réduit : 1,5 € Gratuit pour les -18 ans Tous publics Le verre dans tous ses éclats29 MAI > 7 NOVEMBRE 2021 LA RÉVOLUTION DU VERRE SOUFFLÉ Asseyez-vous à la table de l’archéologue Françoise Labaune, décryptez la recette du verre romain, et découvrez les secrets de sa fabrication dans l’atelier de François Arnaud, Souffleur de verre. Interactive, ludique et accessible, cette exposition est riche d’une centaine d’objets en verre, issus des collections des musées du Grand ouest. À découvrir au Chronographe (Rezé, Loire-Atlantique) jusqu’au 7 novembre 2021. Chronographe (Le) 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Rezé

