SOIRÉE DANSANTE Le Vernis D 177 Azillanet, 4 juillet 2023, Azillanet.

Azillanet,Hérault

Tous les mardis l’italie s’invite au Vernis avec la presence d’un FOOD TRUCK PIZZA. mais ce n’est pas tout car la soirée se fera dansante.

2023-07-04 18:00:00 fin : 2023-07-04 23:00:00. .

Le Vernis

D 177

Azillanet 34210 Hérault Occitanie



Every tuesday, Italy invites itself to the Varnish with the presence of a FOOD TRUCK PIZZA. But that’s not all because the evening will be dancing

Todos los martes, Italia se invita al Vernis con la presencia de un FOOD TRUCK PIZZA. Pero eso no es todo, porque la velada será bailable

Jeden Dienstag lädt Italien ins Le Vernis ein, mit einem FOOD TRUCK PIZZA. Aber das ist noch nicht alles, denn der Abend wird tanzbar sein

