Fêtons la Nature : love story des fleurs sauvages ! Le Vernet Le Vernet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Vernet

Fêtons la Nature : love story des fleurs sauvages ! Le Vernet, 24 mai 2023, Le Vernet. Fêtons la Nature : love story des fleurs sauvages ! Mercredi 24 mai, 14h30 Le Vernet Animée par l’association DIRE en partenariat avec la Mairie du Vernet Il m’aime, un peu, beaucoup … passionnément. Tombez sous le charme des fleurs sauvages ! La Réserve ouvre le bal des sorties nature à l’occasion de la 17e édition de la “ Fête de la Nature ”.

Penchons nous sur les fleurs et les arbustes autour de nous, observons les va-et-vient des insectes chargés de pollen et découvrons quelques stratégies de séduction mises en place par certaines plantes pour attirer les fidèles butineurs dont elles dépendent pour se reproduire. GRATUIT et OUVERT à TOUS

Nombre de place limité. À partir de 10 ans accompagné.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Inscriptions via le lien de la billetterie. Le Vernet Le Vernet Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nature-en-occitanie/evenements/24-05-sortie-nature-fetons-la-nature-love-story-des-fleurs-sauvages »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:30:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00

2023-05-24T14:30:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Le Vernet Autres Lieu Le Vernet Adresse Le Vernet Ville Le Vernet Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le Vernet Le Vernet

Le Vernet Le Vernet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vernet/

Fêtons la Nature : love story des fleurs sauvages ! Le Vernet 2023-05-24 was last modified: by Fêtons la Nature : love story des fleurs sauvages ! Le Vernet Le Vernet 24 mai 2023 Le Vernet Le Vernet Le Vernet

Le Vernet Haute-Garonne