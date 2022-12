Séjour Nature – Le Verger des Trappeurs Le Verger des Trappeurs, 25 juillet 2022, Metz.

Séjour Nature – Le Verger des Trappeurs 25 – 29 juillet Le Verger des Trappeurs

Séjours gratuit sous condition d’éligibilité

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Verger des Trappeurs Rue de l’abbé Faller 57050 METZ Devant-les-Ponts Metz 57050 Moselle Grand Est

La MJC des 4 Bornes propose trois séjours nature de 5 jours et 4 nuits pendant les vacances d’été du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet et du 01 au 05 août 2022.

Les séjours sont organisés dans notre verger, rue de l’Abbé Faller à Metz.

Renforcement des apprentissages :

Nos séjours se repartiront par tiers entre 3 grands temps quotidiens:

o La vie quotidienne en collectivité (règles de vie en collectivité, jeux collectif, débats)

o Des animations natures et environnement (randonnée avec découverte du patrimoine, activité en plein air,

éducation au développement durable, au recyclage des déchets, visites d’écosystème locaux)

o Un renforcement des apprentissages basé sur les animations nature et la vie en collectivité (compréhension des textes lus par les enfants ; expression de leurs pensées à l’oral et à l’écrit dans une langue correcte et claire;

lectures collectives avec échange et discussion sur ce qui est lu; écriture collective des règles du centre et tenue d’un journal de centre…)

Les séjours se dérouleront sous tente et l’espace sera complètement aménagé affin de pouvoir accueillir les jeunes dans les meilleurs conditions.

Nous pouvons accueillir 10 jeunes maximum par séjour encadré par 3 animateurs.

Bénéficiaires :

– Statut: Jeunes

– Tranche d’âge: Mineurs

– Genre: Mixte

– Nombre: 30

– Commentaire: Les bénéficiaires des séjours, tous âgés de 10 à 15 ans seront soit des jeunes vivant en quartier prioritaire soit des jeunes dont les familles ont un Quotient Familial inférieur à 1200 €

Territoires : Métropole de Metz

Nos moyens matériels :

Sur place, nous disposerons d’un cabanon nous permettant de nous abriter si besoin, d’un espace feu de camps sécurisé, d’un espace barbecue et 2 toilettes sèches, une foret à proximité directe ainsi qu’un parcours de randonnée vers le Mont St Quentin. Un espace cuisine sera également aménagé sous le cabanon à l’abri.

Nous utiliserons tous les jours les sanitaires de la MJC ainsi que les douches des vestiaires de notre dojo, nous y prendrons également l’électricité et les ravitaillements alimentaires et en eau. En cas d’intempérie, le dojo de la MJC pourrait nous accueillir, devenant ainsi une solution de repli.

Notre parc à Brebis est à 100 mètres du site de camping/verger. Nous avons également à notre disposition un mini bus 9 places ainsi qu’un véhicule utilitaire.

Nos moyens Humains:

Les séjours sont gérés et encadrés par la MJC. Du coup l’équipe sera composée de :

Un Directeur de séjour Diplômé BPJEPS EEDD & BPJEPS LTP

Un animateur nature débutant un apprentissage BPJEPS EEDD

Une Animatrice vacataire en CEE diplômée BAFA



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T10:00:00+02:00

2022-07-29T16:28:00+02:00