L’eau et l’énergie sont des enjeux majeurs de notre siècle face aux bouleversements climatiques. Les anciens utilisaient les ressources naturelles : les sources, les eaux pluviales, le vent, la traction animale. Pourquoi ne pas s’inspirer de ces pratiques traditionnelles pour inventer des solutions d’avenir ? Lors d’une balade de 3 km, venez voir le nouvel aiguier bâti par les bénévoles pour irriguer les terrasses de culture et expérimentez des dispositifs inspirants : le bélier hydraulique, la pompe à énergie solaire et la traction animale. Réservation : [association@lescourens.org](mailto:association@lescourens.org) RDV à 9 h sur le parking de la mairie, bien chaussés ! Lors d’une balade de 3 km, venez voir le nouvel aiguier bâti par les bénévoles pour irriguer les terrasses de culture et expérimentez des dispositifs inspirants Verger conservatoire de la Grange Laget chemin de Notre Dame d’Aubune Beaumes-de-Venise Vaucluse

