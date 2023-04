Les virtuoses du verger Le verger de sauvegarde Cognac-la-Forêt Catégories d’Évènement: Cognac-la-Forêt

Les virtuoses du verger Le verger de sauvegarde, 3 juin 2023, Cognac-la-Forêt. Les virtuoses du verger Samedi 3 juin, 14h00 Le verger de sauvegarde Entrée libre. Visite libre du verger de sauvegarde (45 pommiers de variétés locales anciennes, autres fruitiers, abri végétalisé, hôtel à insectes…) ;

Exposition de photos macros de pollinisateurs ;

Chants d’oiseaux (atelier de reconnaissance…) ;

Informations sur la vie du verger (greffage, taille…). Le verger de sauvegarde Après le cimetière sur la D 209, 87310 Cognac-la-Forêt, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 03 90 88 https://www.patrimoinecognac87.ovh/ L'idée du verger de sauvegarde est née en 2007 d'un simple constat au sein de l'association du patrimoine de Cognac-la-Forêt. Au même titre que les pierres, les monuments historiques, les musées… notre patrimoine végétal mérite toute notre attention. Les espèces fruitières d'antan, détrônées par des variétés sélectionnées bien plus productives, constituent un patrimoine biologique immense dont le souvenir, à lui seul, suscite l'engouement de la conservation. Aujourd'hui, des variétés fruitières disparaissent faute d'attention et d'intérêt, il est de notre devoir de maintenir cette diversité végétale en vie et de la transmettre aux générations futures !

