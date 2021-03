GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt LE VERFÜGBAR AUX ENFERS Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Créer, c’est résister. Résister, c’est créer. Germaine Tillion, ethnologue et résistante, est arrêtée en 1942 et déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle y rédige clandestinement une singulière opérette pour poursuivre sa lutte contre l’oppression et remonter le moral de ses camarades : je pense que le rire, même dans les situations les plus tragiques, est un élément revivifiant. Sur une musique originale composée par Isabelle Olivier et interprétée par des élèves du Lycée franco-allemand de Buc, Aurore Evain met en scène l’atelier de La Ferme de Bel Ébat pour recréer cette stupéfiante opérette qui raconte avec un humour féroce les terribles conditions de détention des Verfügbar, ces prisonnières sans affectation. Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine. Rejoignez cette aventure artistique hors du commun ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Opéra / Création (dès 14 ans) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

