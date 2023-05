Vide-grenier organisé par La Pétanque Verdonnaise (inscriprion obligatoire avant le 18 mai) Vieux Port aux Huîtres Catégories d’évènement: Gironde

Le Verdon-sur-Mer

Vide-grenier organisé par La Pétanque Verdonnaise (inscriprion obligatoire avant le 18 mai) Vieux Port aux Huîtres, 20 mai 2023, Le Verdon-sur-Mer. Buvette sur place

2€ le mètre.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Vieux Port aux Huîtres

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Refreshment bar on site

2? per meter Bar en las instalaciones

2? por metro Getränke vor Ort

2? pro Meter Mise à jour le 2023-05-10 par OT Médoc Atlantique

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Verdon-sur-Mer Autres Lieu Vieux Port aux Huîtres Adresse Vieux Port aux Huîtres Ville Le Verdon-sur-Mer Departement Gironde Lieu Ville Vieux Port aux Huîtres Le Verdon-sur-Mer

Le Verdon-sur-Mer Vieux Port aux Huîtres Le Verdon-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le verdon-sur-mer/

Vide-grenier organisé par La Pétanque Verdonnaise (inscriprion obligatoire avant le 18 mai) Vieux Port aux Huîtres 2023-05-20 was last modified: by Vide-grenier organisé par La Pétanque Verdonnaise (inscriprion obligatoire avant le 18 mai) Vieux Port aux Huîtres Vieux Port aux Huîtres 20 mai 2023 Vieux port aux huîtres Le Verdon-sur-Mer

Le Verdon-sur-Mer Gironde