Atelier teinture à l’encre naturelle, en collaboration avec ABITIBEE (sur réservation) 15 bis route de Soulac, 17 avril 2023, Le Verdon-sur-Mer.

La teinture naturelle est un savoir faire complexe et très précis. Un petit groupe de personnes depuis 30 ans a effectué de nombreuses recherches avec le soutien d’une poignée de chercheurs au CNRS ainsi que des personnes travaillant la restauration des œuvres textiles dans les musées. A l’heure du » do it yourself » avec des peaux d’oignons ou peaux d’avocat et des réseaux sociaux la teinture naturelle paraît simple et même trop simple ! Mais pour la maîtriser cela demande de nombreuses années de recherche et d’expérience pour prétendre maîtriser ces techniques. Comprendre la chimie des plantes combinée à la chimie des fibres textiles est une des clés. La teinture naturelle est passionnante et merveilleuse, elle nous permet de nous connecter à la nature et elle ouvre des perspectives infinies à la création mais demande grande humilité..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 17:00:00. EUR.

15 bis route de Soulac CPIE Médoc

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Natural dyeing is a complex and very precise know-how. A small group of people for 30 years has carried out numerous researches with the support of a handful of researchers at the CNRS as well as people working on the restoration of textile works in museums. At the time of « do it yourself » with onion skins or avocado skins and social networks, natural dyeing seems simple and even too simple! But to master it requires many years of research and experience to claim to master these techniques. Understanding the chemistry of plants combined with the chemistry of textile fibers is one of the keys. Natural dyeing is exciting and wonderful, it allows us to connect with nature and it opens infinite perspectives to creation but requires great humility.

El teñido natural es un arte complejo y muy preciso. Un pequeño grupo de personas ha estado investigando mucho durante los últimos 30 años con el apoyo de un puñado de investigadores del CNRS, así como de personas que trabajan en la restauración de obras textiles en museos. En la era del « hágalo usted mismo » con pieles de cebolla o aguacate y las redes sociales, el teñido natural parece sencillo ¡e incluso demasiado sencillo! Pero dominarlo requiere muchos años de investigación y experiencia para poder afirmar que se dominan estas técnicas. Comprender la química de las plantas combinada con la química de las fibras textiles es una de las claves. El teñido natural es apasionante y maravilloso, nos permite conectar con la naturaleza y abre infinitas posibilidades de creación, pero requiere una gran humildad.

Das natürliche Färben ist ein komplexes und sehr genaues Wissen. Eine kleine Gruppe von Personen hat in den letzten 30 Jahren zahlreiche Forschungen durchgeführt, unterstützt von einer Handvoll Forscher des CNRS und von Personen, die in Museen an der Restaurierung von Textilien arbeiten. In Zeiten von « do it yourself » mit Zwiebelschalen oder Avocadoschalen und sozialen Netzwerken scheint natürliches Färben einfach, ja sogar zu einfach zu sein! Aber um sie zu beherrschen, bedarf es vieler Jahre der Forschung und Erfahrung, um behaupten zu können, diese Techniken zu beherrschen. Die Chemie der Pflanzen in Verbindung mit der Chemie der Textilfasern zu verstehen, ist einer der Schlüssel. Natürliches Färben ist aufregend und wunderbar, es ermöglicht uns, uns mit der Natur zu verbinden, und es eröffnet unendliche kreative Möglichkeiten, erfordert aber große Bescheidenheit.

