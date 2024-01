Randonnée forestière et casse-croûte du résinier avec l’ONF et Laurence Dessimoulie. (Sur réservation) Le Verdon-sur-Mer, jeudi 22 février 2024.

Randonnée forestière et casse-croûte du résinier avec l’ONF et Laurence Dessimoulie. (Sur réservation) Le Verdon-sur-Mer Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-22 12:00:00

Accompagnée par un technicien forestier de l’Office National des Forêts et la cuisinière Laurence Dessimoulie, la randonnée évoquera le gemmage qui a marqué l’histoire de nos forêts.

Qui étaient ces résiniers et comment travaillaient-ils ? Qu’emportent-ils dans leurs besaces ?

La dégustation d’un « casse-croûte du résinier » clôturera la sortie.

Tout public. Enfants à partir de 6 ans.

Prévoir chaussures fermées et vêtements en fonction de la météo.

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine maisondegrave@gironde.fr



