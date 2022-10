Le ventriloque – par la Compagnie Bande de sauvages TNT – Terrain Neutre Théâtre, 19 novembre 2022, Nantes.

2022-11-19

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. Le jour d’un anniversaire raté par la faute d’une famille étouffante, la poupée Gaby reçoit un stylo lui donnant l’incroyable pouvoir d’écrire le plus beau roman du monde. Mais son frère s’en empare et tout bascule. Quatre ans plus tard, alors qu’elle débute une thérapie avec l’énigmatique docteur Limestone, l’improbable se produit et les certitudes volent en éclat. Dans une spirale schizophrénique inouïe, ventriloque, poupée, et esprits monstrueux, s’entrelacent et ne semblent faire plus qu’un. Une histoire sombre, intense d’où on ne ressort pas indemne. Adaptation du « Ventriloque » de l’auteur Larry Tremblay. Interprétation : Karine Dubé, Hélène Gasnier, Pascal Lambert et Bertrand Rabaud. Mise en scène : Christophe Hamon Durée : 1h20 Public : adultes

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

