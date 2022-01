Le vent solaire dans tous ses états. Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le vent solaire dans tous ses états. Médiathèque José Cabanis, 26 janvier 2021, Toulouse. Le vent solaire dans tous ses états.

Médiathèque José Cabanis, le mardi 26 janvier 2021 à 18:00

CONFÉRENCE Par l'Académie de l'Air et de l'Espace. conférence en visio-conférence via ZOOM. Inscription requise par mail à segala.patricia@academie-air-espace.com Le vent solaire dans tous ses états. Solar Orbiter et Parker Solar Probe, une exploration en cours par Philippe Louarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-26T18:00:00 2021-01-26T20:00:00

