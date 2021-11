Le vent se lève Bar brasserie Cactus, 1 novembre 2021, Toulouse.

Le vent se lève

du lundi 1 novembre au mardi 30 novembre à Bar brasserie Cactus

### Exposition de Hans Martt **Dans le cadre de « 11 mois, 11 photographes » et d’une [Saison Photo 2021](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-photo#/)** _« La série “Le vent se lève” est extraite d’ un corpus de photographies traitant du mouvement des Gilets Jaunes lors des manifestations urbaines Toulousaines entre fin 2018 et fin 2019._ _Il s’ agit d’un travail documentaire, le regard se veut objectif, personnel et sincère._ _Je me suis arrêté sur les relations et motivations humaines dans cette fronde, cette colère; essayant de comprendre ce mouvement social très complexe, d’ en garder un témoignage, une trace. _ _Entre Street photo et photographie humaniste, le ton de la contestation est donné…»_ **Vernissage, le jeudi 4 novembre à 19h ** __ ### Plus d’infos [Site du bar Le Cactus](https://lecactustoulouse.fr/category/vernissages/)

Entrée libre et gratuite

Culture

Bar brasserie Cactus 11 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T00:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-07T00:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-11-08T00:00:00 2021-11-08T23:59:00;2021-11-09T00:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T00:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T00:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T00:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-15T00:00:00 2021-11-15T23:59:00;2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T23:59:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-22T00:00:00 2021-11-22T23:59:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T23:59:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-11-29T00:00:00 2021-11-29T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T23:59:00