Jardin du Mesnil-Gaillard, le samedi 25 septembre à 10:00

**Toute la journée** ——————– … Objets du vent réalisés par les enfants des Points Accueil Jeunes et du Périscolaire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre … Présentation d’ouvrages sur le thème du vent par la librairie Une histoire de papier (Neufchâtel-en-Bray) **À 11h** ——— Lecture d’extraits du roman « Les pleurs du vent » (éd. Zulma) Suivi du verre de l’amitié

Entrée libre

Promenade au jardin et littérature parmi des objets du vent Jardin du Mesnil-Gaillard 1366 route de Saint Aubin, 76740 Sotteville-sur-mer Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T18:00:00

