2022-03-11 20:45:00 20:45:00 – 2022-03-11 22:45:00 22:45:00

A 20h45 à la salle des fêtes

Tarifs : 6-11 ans : 7€, 11-25 ans : 10 € et + 25 ans : 14€

Possibilité de réservation en ligne Marie Pierre Bésanger a côtoyé pendant deux ans tout un monde invisible, au ralenti, celui des maisons de retraite, affublées aujourd’hui de cet acronyme désincarné : « EHPAD ». Elle y a recueilli des paroles, des anecdotes, des situations que Philippe Ponty tricote dans un texte de fiction tendre et plein d’amour qui joue des pièges de la mémoire comme autant d’envolées poétiques. A 20h45 à la salle des fêtes

Tarifs : 6-11 ans : 7€, 11-25 ans : 10 € et + 25 ans : 14€

