**Le Vent du Nord**, c’est 10 albums et plus de 2000 concerts sur 4 continents en 17 ans. Ambassadeur francophone incomparable, ce quintette présente ce spectacle, inspiré de l’album Territoires, après des séries de concerts à succès notamment en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Préparez-vous à assister à une célébration musicale enlevante avec violons, guitares, vielle à roue, bouzouki, accordéon, tapement de pieds et plus encore! Avec une complicité hors normes et un humour qui leur est propre, les 5 chanteurs et multi-instrumentistes interprètent des chansons et des airs qui racontent le Québec, ses histoires et ses mémoires, autant de territoires à protéger qu’à aimer. De la sobriété du chant a capella, aux arrangements sophistiqués, le voyage dans l’univers du groupe est riche. Découvrez ou redécouvrez ce groupe phare de la musique traditionnelle québécoise qui a remporté de nombreux prix au Québec et à l’international.

**Billets :**

Billet individuel = 15,92 $

Couple = 26,12 $

Ménage = 36,32 $

Centre national des Arts Ottawa, Ontario, 1 rue Elgin (Old) Ottawa Somerset Est de l’Ontario



