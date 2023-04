Dès que possible rejoignez la route en surbrillance Le Vent des Signes Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Dès que possible rejoignez la route en surbrillance Le Vent des Signes, 22 mai 2023, Toulouse. Dès que possible rejoignez la route en surbrillance 22 – 27 mai Le Vent des Signes Collectif Tekhnê – Résidence danse / théâtre d’objets Une femme à bicyclette avale une mouche. Un voyage onirique et poétique de cette drosophile dans le corps humain, au cours duquel elle rencontrera des turbulences. Pour explorer le corps humain, ses maladies, infections, cystites, kystes, diverticules, boutons ou stérilets mal placés, vers solitaires de 6 mètres… trois interprètes se partagent le jeu en scène et la manipulation d’illustrations au rétroprojecteur(s). Le Vent des Signes 6 Imp. Varsovie, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 61 42 10 70 https://www.leventdessignes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0561421070 »}] Installé depuis 2003 au cœur du quartier Saint-Cyprien, le théâtre du Vent des Signes propose une programmation résolument contemporaine et engagée dans l’exploration et la réflexion, notamment sur l’Homme et le langage. Métro : ligne A – station St Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

