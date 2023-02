Labo Sonofages Le Vent des Signes, 10 avril 2023, Toulouse.

Labo Sonofages 10 avril – 3 juillet, les lundis Le Vent des Signes

Musique improvisée

Le Vent des Signes 6 Imp. Varsovie, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station St Cyprien-République

05 61 42 10 70 https://www.leventdessignes.fr/ Installé depuis 2003 au cœur du quartier Saint-Cyprien, le théâtre du Vent des Signes propose une programmation résolument contemporaine et engagée dans l’exploration et la réflexion, notamment sur l’Homme et le langage.

Un laboratoire d’écoute sensible.

Un lieu et un espace de partage, de ressentis et de questionnement sur sa pratique dans sa confrontation à l’autre.

Nombre de participants limité à 8 producteurs de sons déjà rompus aux pratiques de l’improvisation libre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T19:00:00+02:00

2023-07-03T22:00:00+02:00

