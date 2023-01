Orbes Le Vent des Signes, 16 mars 2023, Toulouse.

Orbes Jeudi 16 mars, 20h00 Le Vent des Signes

10€/6€/5€

Caroline Delume collabore avec des compositeurs et artistes.

Le Vent des Signes 6 Imp. Varsovie, 31300 Toulouse, France

05 61 42 10 70 https://www.leventdessignes.fr/ Installé depuis 2003 au cœur du quartier Saint-Cyprien, le théâtre du Vent des Signes propose une programmation résolument contemporaine et engagée dans l’exploration et la réflexion, notamment sur l’Homme et le langage.

In a landscape

Caroline Delume est guitariste et théorbiste. Son engagement dans la fabrique du son et l’exploration des écritures d’aujourd’hui l’amène à collaborer avec des compositeurs et artistes, et suscite notamment la création de nouvelles pièces pour théorbe.

Le théorbe est un instrument expérimental. Il métamorphose en sa démesure l’imaginaire du luth. Dès ses débuts en Italie sa nouveauté le projette dans l’exploration sonore. Indispensable pour jouer la musique du XVIIe siècle, le théorbe ouvre aussi son audacieuse bizarrerie à la nouvelle musique.



