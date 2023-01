Eugène et la brique pilée Le Vent des Signes Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Eugène et la brique pilée Le Vent des Signes, 16 février 2023, Toulouse. Eugène et la brique pilée Jeudi 16 février, 20h00 Le Vent des Signes

8€/5€

Jasmijn Lootens recompose avec des sons acoustiques. Le Vent des Signes 6 Imp. Varsovie, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station St Cyprien-République

05 61 42 10 70 https://www.leventdessignes.fr/ Installé depuis 2003 au cœur du quartier Saint-Cyprien, le théâtre du Vent des Signes propose une programmation résolument contemporaine et engagée dans l’exploration et la réflexion, notamment sur l’Homme et le langage. In a landscape Comme une raquette de 1924 trouvée dans un grenier, la partition de la Sonate pour violoncelle solo du compositeur belge Eugene Ysaÿe (1858-1931) semble encore pouvoir renvoyer la balle. Dans cette performance, Jasmijn Lootens se concentre sur l’artisanat qui précède l’exécution du morceau. Au rythme d’un match de tennis, la virtuosité et les gestes d’une autre époque se déconstruisent et se transforment en un monde sonore électroacoustique amorphe. En mettant en évidence et en retravaillant des fragments, des idées sont recomposées, fusionnant des expériences électroacoustiques avec des sons acoustiques de violoncelle, des improvisations microtonales, du bruit et des enregistrements de terrain. Sur la terre battue d’un court électroacoustique, Jasmijn Lootens trace de nouvelles lignes. Le violoncelliste prodige d’antan est-il est-il hors-jeu ? Ou un nouveau récit peut-il s’ouvrir ? Que le jeu commence !

2023-02-16T20:00:00+01:00

2023-02-16T22:00:00+01:00 @DR

