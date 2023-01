Un matin, s’étirer jusqu’aux bouts du monde Le Vent des Signes, 26 janvier 2023, Toulouse.

8€/5€

Récit de Anne Lefèvre et François Donato

Le Vent des Signes 6 Imp. Varsovie, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station St Cyprien-République

05 61 42 10 70 https://www.leventdessignes.fr/ Installé depuis 2003 au cœur du quartier Saint-Cyprien, le théâtre du Vent des Signes propose une programmation résolument contemporaine et engagée dans l’exploration et la réflexion, notamment sur l’Homme et le langage.

Performance Lecture | Live electronics

Anne Lefèvre & François Donato nous immergent dans un récit qui empoigne à bras le corps notre besoin immense de trouver du sens à nos actes et reprendre notre souffle.

Dans une performance voix, texte, musique improvisée et traitements sonores, les deux complices brassent la matière d’une langue nouvelle, polyphonique et polymorphe qui nous garde vivants – droit dans les yeux.

De quoi se relever des épreuves dans l’élan de leurs sons et leurs corps, le cran et l’adresse de leurs dires.

De quoi, au milieu des fracas de ce monde, éprouver ensemble l’alchimie joyeuse de la recherche d’issues plus douces, plus hospitalières.



