Bédarrides Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Bédarrides, Vaucluse LE VENT DES PEUPLIERS de Gérald Sibleyras du Théâtre de la Ronde Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Bédarrides Catégories d’évènement: Bédarrides

Vaucluse

LE VENT DES PEUPLIERS de Gérald Sibleyras du Théâtre de la Ronde Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Bédarrides. LE VENT DES PEUPLIERS de Gérald Sibleyras du Théâtre de la Ronde

Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers, le jeudi 15 juillet à 20:00

Avec Richard Brancorsini, Claude Lazzerroni et Vincent Jullien. Trois retraités passent leurs journées sur la terrasse de la maison de retraite. Fernand, lui s’évanouit sans prévenir à cause d’un éclat d’obus qui se promène dans sa tête, René n’a plus qu’une jambe valide fait le tour de l’hospice à la recherche du sourire des jeunes fi lles, et Gustave, hargneux et acariâtre. Nos 3 lascars sont unis pour défendre leur terrasse et témoignent d’une commune aversion craintive pour soeur Madeleine, gérante autoritaire de l’établissement et veulent s’évader de la maison de retraite. Mais y parviendront-ils ?

Place à 8 € – Gratuit pour les -12 ans / Pass à 20 € pour les 3 spectacles du Théâtre de la Ronde

Théâtre- Comédie Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Rue des écoles, 84370 Bédarrides Bédarrides Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bédarrides, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Adresse Rue des écoles, 84370 Bédarrides Ville Bédarrides lieuville Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Bédarrides