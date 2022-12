le vent des peupliers Bourgueil Bourgueil OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire Bourgueil 10 12 EUR Trois anciens combattants de la grande guerre se retrouvent chaque jour sur la petite terrasse à l’arrière de l’hospice

Il y a Gustave, officier bien né, coquet mais grincheux, Fernand, colonel lesté d’un éclat d’obus dans le crâne et René pétri de bon sens et prompt à l’enthousiasme malgré sa patte folle.

Aussi dissemblables qu’inséparables, ils évoquent leur passé comme leur présent, se chamaillent avec humour et malice et afin d’échapper à l’ennui chacun rêve d’un ailleurs possible. Trois anciens combattants de la grande guerre se retrouvent chaque jour sur la petite terrasse à l’arrière de l’hospice … contact@abbaye-bourgueil.fr https://abbaye-bourgueil.fr/ gilles fleischmann

