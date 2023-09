Alimentation et agriculture biodynamique : Fermes ouvertes Le Vent des Jours Villesèque Catégories d’Évènement: Lot

Villesèque Alimentation et agriculture biodynamique : Fermes ouvertes Le Vent des Jours Villesèque, 9 octobre 2023, Villesèque. Alimentation et agriculture biodynamique : Fermes ouvertes 9 et 10 octobre Le Vent des Jours Le 14 octobre 2023, les élus MSA Midi-Pyrénées Nord du Quercy Blanc organisent une visite d’exploitations sur le thème de la valorisation des produits agricoles du territoire. Les rencontres s’effectueront dans un premier temps sous la forme d’un parcours découverte d’un élevage en plein air de porcs noirs de Gascogne à la Ferme du Tessou, et en suivant par la visite du chai et du vignoble du Domaine du Vent des Jours qui inscrit ses pratiques de culture et de vinification dans une démarche biodynamique.

Venez nombreux. Le Vent des Jours 815 CHEMIN DU ROY – VILLESEQUE Villesèque 46090 Lot Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T17:00:00+02:00

