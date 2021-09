“Le vent d’Andalucia” Concert de guitare classique par HIDEAKI TSUJI Villa J, 10 septembre 2021, Arles.

“Le vent d’Andalucia” Concert de guitare classique par HIDEAKI TSUJI

Villa J, le vendredi 10 septembre à 21:00

LE VENT D’ANDALUCIA ——————- ### Concert de guitare classique par HIDEAKI TSUJI **Le 10 septembre 2021, à 21h** Guitariste et joueur de Shamisen, Hideaki Tsuji se produit dans l’Europe, l’Asie, l’Afrique avec des styles très variés. Inspiré de l’exposition “La Furie d’amour au féminin ou le chant de l’Espagne” de l’artiste plasticienne Anne Molines, il propose un concert acoustique autour de la musique espagnole pour une immersion en Andalousie avec une sélection des compositeurs et guitaristes classiques espagnols tels que Santiago de Murcia, Isaac Albeniz ou Francisco Tarrega, ainsi qu’une composition originale : * Tarantelle, Santiago de Murcia * Asturias, Isaac Albeniz * Cancion del Emperador, Luys de Narvaez * Variations sur un thème de “Flûte enchantée” op9, Fernando Sor * Capricho arabe, Francisco Tarrega * Zephyr, Hideaki Tsuji AVANT LE CONCERT **Vernissage de l’exposition “La furie d’amour au féminin ou le chant de l’Espagne” – Créations de Anne Molines** À 18h à la Villa J, en présence de l’artiste **Évènement gratuit – Petite restauration sur place possible avant le concert.** Places limitées – Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La Villa J est un espace hybride et sensible qui accueille des moments de découvertes culturelles à vivre, à expérimenter et à partager. [[https://www.villa-j.fr/](https://www.villa-j.fr/)](https://www.villa-j.fr/)

Villa J 2 rue Etienne Gautier Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



