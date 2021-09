Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Le vent d’Andalucia Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le vent d'Andalucia 2021-09-10 21:00:00 – 2021-09-10 La Villa J 2, rue Etienne Gautier

Arles Bouches-du-Rhône Inspiré des œuvres de l’artiste plasticienne Anne Molines, il propose un concert acoustique pour une immersion en Andalousie avec une sélection des classiques de compositeurs et guitaristes espagnols tels que Santiago de Murcia, Isaac Albeniz ou Francisco Tarrega, ainsi qu’une composition originale :





Tarantelle, Santiago de Murcia

Asturias, Isaac Albeniz

Capricho arabe, Francisco Tarrega

Magic flute, Mozart

Cancion del emperador, Luis de Narvaez

Guitariste et joueur de Shamisen, Hideaki Tsuji se produit dans l'Europe, l'Asie, l'Afrique avec des styles très variés. +33 4 90 93 80 30 https://www.villa-j.fr/





