Le vent acéré qui nous vient du Sud – Collectif Les Survenu.es Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, jeudi 21 mars 2024.

Le vent acéré qui nous vient du Sud – Collectif Les Survenu.es Epopée fantastique à travers l’histoire des femmes qui ont façonné l’Amérique latine. Spectacle en espagnol surtitré. Jeudi 21 mars, 19h30 Maison des Arts et de la Musique – MAM Entrée libre sur réservation

Début : 2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T20:45:00+01:00

Fin : 2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T20:45:00+01:00

Plongez dans l’histoire rocambolesque d’Ixchel, femme aux âges multiples venue d’Argentine, réveillée un soir de tempête par des écrivaines oubliées de l’Histoire. À l’écoute du désir de liberté qui les habite, Ixchel part dans une épopée fantastique à travers l’Amérique latine. Un voyage mouvementé et poétique où la littérature devient une histoire vivante, faite de transformation et d’un désir insatiable de liberté.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

