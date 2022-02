Le venin et la douleur, In veneno analgesia Saint-Étienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Étienne-Lardeyrol

Le venin et la douleur, In veneno analgesia Saint-Étienne-Lardeyrol, 18 mars 2022, Saint-Étienne-Lardeyrol. Le venin et la douleur, In veneno analgesia Le bourg Café-Épicerie des Huches Saint-Étienne-Lardeyrol

2022-03-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-18 21:00:00 21:00:00 Le bourg Café-Épicerie des Huches

Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire Saint-Étienne-Lardeyrol Par Philippe Luccarini, professeur des Universités, Physiologie-Neurosciences, Université Clermont Auvergne

La prise en charge de la douleur se heurte depuis de nombreuses années à la pauvreté d’un arsenal thérapeutique. patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr http://billetterie.hoteldieu.info/Information.aspx Le bourg Café-Épicerie des Huches Saint-Étienne-Lardeyrol

dernière mise à jour : 2021-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Étienne-Lardeyrol Autres Lieu Saint-Étienne-Lardeyrol Adresse Le bourg Café-Épicerie des Huches Ville Saint-Étienne-Lardeyrol lieuville Le bourg Café-Épicerie des Huches Saint-Étienne-Lardeyrol Departement Haute-Loire

Le venin et la douleur, In veneno analgesia Saint-Étienne-Lardeyrol 2022-03-18 was last modified: by Le venin et la douleur, In veneno analgesia Saint-Étienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol 18 mars 2022 Haute-Loire Saint-Étienne-Lardeyrol

Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire