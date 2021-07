Châteaulin Châteaulin Châteaulin, Finistère Le Vendredi, on marche ! Châteaulin Châteaulin

Le Vendredi, on marche ! Châteaulin, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Châteaulin. Le Vendredi, on marche ! 2021-07-02 – 2021-07-02

Châteaulin Finistère Pour les adeptes de la marche à pied, chaque vendredi, un groupe de bénévoles vous propose des randonnées de 8 à 10 km. Si le chemin de halage est emprunté régulièrement, Châteaulin possède aussi de nombreux ribines, riboules, sous-bois qui valent la peine d’être découverts ! Ces marches se font dans la bonne humeur. Moment de détente en pleine nature assuré. Marches adaptées à tous (groupes de niveau). Rendez-vous à 20h sur le parking du quai Cosmao.

Gratuit et ouvert à tous. service-culturel@chateaulin.fr +33 2 98 86 59 76 Pour les adeptes de la marche à pied, chaque vendredi, un groupe de bénévoles vous propose des randonnées de 8 à 10 km. Si le chemin de halage est emprunté régulièrement, Châteaulin possède aussi de nombreux ribines, riboules, sous-bois qui valent la peine d’être découverts ! Ces marches se font dans la bonne humeur. Moment de détente en pleine nature assuré. Marches adaptées à tous (groupes de niveau). Rendez-vous à 20h sur le parking du quai Cosmao.

Gratuit et ouvert à tous. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteaulin Adresse Ville Châteaulin lieuville 48.19717#-4.09261