LE VENDREDI, J’ECRIS ! Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

LE VENDREDI, J’ECRIS ! Mauguio, 4 mars 2022, Mauguio. LE VENDREDI, J’ECRIS ! Mauguio

2022-03-04 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-04 12:00:00 12:00:00

Mauguio Hérault Un atelier proposé aux jeunes plumes en herbe, pour jouer avec les mots et la langue.

Sur inscription – de 8 à 12 ans.

10 participants maximum. Ateliers d’écriture pour plumes en herbe ! Un atelier proposé aux jeunes plumes en herbe, pour jouer avec les mots et la langue.

Sur inscription – de 8 à 12 ans.

10 participants maximum. Mauguio

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Ville Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

LE VENDREDI, J’ECRIS ! Mauguio 2022-03-04 was last modified: by LE VENDREDI, J’ECRIS ! Mauguio Mauguio 4 mars 2022 Hérault Mauguio

Mauguio Hérault