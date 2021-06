Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Le vendredi est une fête – Cie La cane la mouton Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Les oiseaux du continent plastique (Spectacle de rue)

Le professeur Piafart, accompagné de son guide l’explorateur Paul Raoul, revient d’une expédition sur le continent plastique. Ils y ont découvert des espèces d’oiseaux composés essentiellement de plastique. Ce spectacle traite avec humour, jonglage et dérision de la surconsommation, de la pollution des océans, ainsi que de la maltraitance animale. +33 2 96 62 54 00 Les oiseaux du continent plastique (Spectacle de rue)

