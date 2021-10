Roscoff Roscoff Finistère, Roscoff Le vendredi des Poulettes Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff Finistère Roscoff Vendredi des Poulettes – Concept Store: 1 salon de coiffure, des créateurs (bijoux, senteurs, déco, détente, …) et un vide dressing haut de gamme, avec quelques nouveautés et petite surprise en prime … Le salon « C au carré » ouvre son espace à l’étage pour présenter des créateurs locaux autour de petites douceurs !

