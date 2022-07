« Le Vendredi aux Tourbières » – Balade à dos d’âne

« Le Vendredi aux Tourbières » – Balade à dos d’âne, 22 juillet 2022, . « Le Vendredi aux Tourbières » – Balade à dos d’âne



2022-07-22 09:30:00 – 2022-07-22 Faites profiter vos enfants d’une balade à dos d’ânes et accompagnez les à la longe, vous découvrirez le site des Tourbières autrement et profiterez du joli village de Vendoire ! Départ 9h30. A partir de 4 ans. 8€/-18 ans – 12 €/Adulte (enfant -40kg peut monter sur les ânes) Faites profiter vos enfants d’une balade à dos d’ânes et accompagnez les à la longe, vous découvrirez le site des Tourbières autrement et profiterez du joli village de Vendoire ! Départ 9h30. A partir de 4 ans. 8€/-18 ans – 12 €/Adulte Faites profiter vos enfants d’une balade à dos d’ânes et accompagnez les à la longe, vous découvrirez le site des Tourbières autrement et profiterez du joli village de Vendoire ! Départ 9h30. A partir de 4 ans. 8€/-18 ans – 12 €/Adulte (enfant -40kg peut monter sur les ânes) dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville