LE VELVET CLUB PRESENTE L.O.V.E A TRIBUTE TO NAT KING BAISER SALE, 11 février 2023, PARIS.

LE VELVET CLUB PRESENTE L.O.V.E A TRIBUTE TO NAT KING BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 22:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Flore Benguigui voix, Charles Tois piano/voix, Pierre-François Maurin cbasse, Maxime Mary batterie Le Velvet Club est né autour de quatre musiciens complices et de leur volonté de faire revivre un répertoire aussi culte qu’hétéroclite : les standards de Nat King Cole. Qui ne connaît pas ce crooner dont la douceur et le sens du swing ont fait la notoriété des années 1940, à aujourd’hui ? Flore Benguigui et ses trois comparses se sont ainsi emparés du répertoire tout en restant fidèles à l’acoustique et l’élégance de l’époque. Get your kicks on route 66 ! Le Velvet Club, c’est aussi (et surtout) le spectacle L.O.V.E qui se joue à guichet fermé au festival d’Avignon, mêlant le vieux jazz et une histoire d’amour naissante entre un pianiste et une chanteuse. Un retour authentiquer au swing des années 1940 ! Pierre François Maurin, Flore Benguigui, Charles Tois, Maxime Mary

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

