Concert La Jam Le vélo rouge Vercoiran, 15 décembre 2023 19:00, Vercoiran.

Vercoiran,Drôme

Carte blanche à Virgile Defosse , notre « Monsieur Musique » de la vallée de l’Ouvèze :

S’il mène de main de maître la direction du Brass Coulé Titanic Orkestra , il excelle avec passion dans l’Afrobeat, mais pas que … donc surprise!.

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 23:30:00. .

Le vélo rouge

Vercoiran 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Carte blanche to Virgile Defosse, our Ouvèze Valley « Mister Music »:

While he leads the Brass Coulé Titanic Orkestra with a master’s hand, he excels passionately in Afrobeat, but not only … so surprise!

Carta blanca a Virgile Defosse, nuestro « Señor Música » en el valle de Ouvèze:

Es un maestro en la dirección de la Brass Coulé Titanic Orkestra, y un apasionado aficionado al afrobeat, pero eso no es todo… ¡sorpresa!

Carte blanche für Virgile Defosse, unseren « Monsieur Musique » aus dem Ouvèze-Tal:

Er leitet das Brass Coulé Titanic Orkestra mit Meisterhand und ist ein leidenschaftlicher Afrobeat-Musiker, aber nicht nur das … also Überraschung!

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale