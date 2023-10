Gasolina Forro del Sol Le vélo rouge Vercoiran, 14 octobre 2023, Vercoiran.

Vercoiran,Drôme

Le vélo rouge vous propose une journée de découverte avec un stage d’accordéon, une initiation aux danses Forro, un dîner et un concert/bal pour terminer. Sur réservation..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Le vélo rouge Parking du cimetière

Vercoiran 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le vélo rouge offers you a day of discovery with an accordion workshop, an introduction to Forro dancing, dinner and a concert/bal to finish. Reservations required.

Le vélo rouge le propone una jornada de descubrimiento con un taller de acordeón, una iniciación al baile forro, una cena y un concierto/ballet para terminar. Imprescindible reservar.

Das rote Fahrrad bietet Ihnen einen Erlebnistag mit einem Akkordeonkurs, einer Einführung in die Forro-Tänze, einem Abendessen und einem Konzert/Ball zum Abschluss. Nur mit Reservierung.

