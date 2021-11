Nantes Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique, Nantes Le Vélo-kamishibaï Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Médiathèque Floresca Guépin, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Le kamishibai est un genre narratif japonais qui ressemble à du théâtre ambulant dans lequel des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. Spectacle musical acoustique par la Compagnie Filou. Pour découvrir l’art du kamishibaï et des contes traditionnels japonais qui évoquent les thèmes de l’amour, de l’amitié et de l’entraide. Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Floresca Guépin Adresse 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Floresca Guépin Nantes