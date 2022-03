Le vélo et le bonheur des enfants Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vélo et le bonheur des enfants Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 7 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

L’une des raisons pour laquelle les enfants néerlandais sont les plus heureux au monde (étude Unicef 2020) est qu’ils font l’expérience de la liberté et de l’indépendance du vélo dès leur plus jeune âge. L’une des raisons pour laquelle les enfants néerlandais sont les plus heureux au monde (étude Unicef 2020) est qu’ils font l’expérience de la liberté et de l’indépendance du vélo dès leur plus jeune âge. Les parents donnent littéralement de l’espace à leurs enfants en les laissant explorer leur quartier à vélo. Les gouvernements et les écoles apportent leur contribution en termes d’aménagement du territoire et de matériel pédagogique. Qu’est-ce qui contribue à ce que les enfants fassent du vélo en toute sécurité et avec plaisir, au niveau des infrastructures, de l’éducation et de la formation ? Qu’avons-nous déjà réalisé aux Pays-Bas, qu’est-ce qui pourrait être amélioré et que pouvons-nous apprendre des villes d’autres pays, et elles de nous ? Qu’est-ce que c’est un vélobus et quels sont ses avantages pour les enfants et les parents ? Toutes ces questions seront abordées lors de cette rencontre. Florent Giry, adjoint au maire de Paris Centre en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers Lucas Harms, directeur général de la Dutch Cycling Embassy, réseau public privé pour la mobilité durable et inclusive à vélo Sandrine Dépeau, chargée de recherches (CR1) psychologie environnementale à l’Université Rennes 2 Rencontre modérée par Olivier Razemon, auteur et journaliste En partenariat avec l’Ambassade des Pays-Bas Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée Paris 75004

