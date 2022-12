Le vélo de course Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Le vélo de course Besançon, 10 janvier 2023, Besançon . Le vélo de course 4 Rue de la Convention, salle « Victor Hugo » Besançon Besançon Doubs Besançon 4 Rue de la Convention, salle « Victor Hugo »

2023-01-10 20:00:00 – 2023-01-10 21:15:00

Besançon 4 Rue de la Convention, salle « Victor Hugo »

Besançon

Doubs 14 EUR Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles. Est-ce que faire du vélo rend plus beau ? Est-ce que sucer la roue c’est tromper ? Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ? Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ? Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ? Est-ce qu’un porteur d’eau à le droit de boire ? Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ? Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ? On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié… Mais un jour, cet objet, retient notre attention. On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… De vélo. Présence obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. comediedebesancon@gmail.com https://www.comediedebesancon.com/ Besançon 4 Rue de la Convention, salle « Victor Hugo » Besançon

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs Besançon 4 Rue de la Convention, salle "Victor Hugo" Ville Besançon lieuville Besançon 4 Rue de la Convention, salle "Victor Hugo" Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Le vélo de course Besançon 2023-01-10 was last modified: by Le vélo de course Besançon Besançon 10 janvier 2023 4 Rue de la Convention Besançon Doubs salle "Victor Hugo" Besançon Besançon Doubs

Besançon Doubs