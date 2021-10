Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin Le vélo, c’est bien, être bien sur son vélo, c’est mieux Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Spectacle gratuit “Respire, l’histoire déjantée de la bicyclette” par la Cie La luba suivi d’une animation “être bien sur son vélo” avec Mobil’Idées. Et aussi des rencontres et des échanges autour de la mobilité. contact@laluba.org +33 6 22 09 09 30 dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

