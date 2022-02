Le vélo à l’honneur Esplanade Simone Veil Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Le vélo à l’honneur Esplanade Simone Veil, 16 mars 2022, Chantepie. Le vélo à l’honneur

Esplanade Simone Veil, le mercredi 16 mars à 14:00

Découvrez les actions [de la Maison du vélo](https://www.star.fr/se-deplacer/velo/maison-du-velo), et les possibilités d’accompagnement pour les usagers : * vélos longue durée : abonnement, location… * vélos en libre-service : information et abonnement * vélos courte durée : essayez et découvrez le vélo qui vous convient le mieux * volet associatif : les ressources locales Seront également présentes, les associations cantepiennes ASC Cyclo et Rayons d’actions. **Rendez-vous devant la mairie le mercredi 16 mars après-midi.**

Ouvert à tous

La Maison du vélo mobile à Chantepie Esplanade Simone Veil Esplanade Simone Veil – Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Esplanade Simone Veil Adresse Esplanade Simone Veil - Chantepie Ville Chantepie lieuville Esplanade Simone Veil Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Esplanade Simone Veil Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Le vélo à l’honneur Esplanade Simone Veil 2022-03-16 was last modified: by Le vélo à l’honneur Esplanade Simone Veil Esplanade Simone Veil 16 mars 2022 chantepie Esplanade Simone Veil Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine