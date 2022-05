Le vélo à Fuveau en 2022 Fuveau, 6 mai 2022, Fuveau.

“Vous discuterez avec Geoffrey Durantet, spécialiste de mobilité durable sur les pratiques et les potentiels du vélo à Fuveau en 2022. Il sera mis en avant les bénéfices d’un plan vélo et on vous informera des meilleures pratiques des communes de la taille de Fuveau.

Ces Café débats ont plusieurs objectifs:

– Provoquer des occasions de se voir, de se rencontrer et d’animer le village

– Promouvoir la participation, augmenter notre “maturité citoyenne”, donner le goût du débat

– Agir (sur certains thèmes, des mises en applications immédiates et concrètes sont à notre portée de citoyen Fuvelain)

Ces échanges et discussions pourront se poursuivre auour d’un verre.”

Pour ce 3ème Café débats, le vélo à Fuveau est à l’honneur!

