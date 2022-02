Le Vellein / Je suis comma ça L’Isle-d’Abeau L'Isle-d'Abeau Catégories d’évènement: Isère

L'Isle-d'Abeau

Le Vellein / Je suis comma ça L’Isle-d’Abeau, 9 février 2022, L'Isle-d'Abeau. Le Vellein / Je suis comma ça Salle de l’Isle 15 avenue du Bourg L’Isle-d’Abeau

2022-02-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-09 19:05:00 19:05:00 Salle de l’Isle 15 avenue du Bourg

L’Isle-d’Abeau Isère L’Isle-d’Abeau Isère EUR Un petit pantin de bois, pas comme les autres, s’est mis en tête d’aller voir la mer. Le voilà parti de Paris vers la Bretagne ! Dans son incroyable périple, il va faire des rencontres qui le poussent à accepter son handicap et s’aimer tel qu’il est. billetterie.levellein@capi38.fr +33 4 74 80 71 85 https://levellein.capi-agglo.fr/spectacles/je-suis-comme-ca/ Salle de l’Isle 15 avenue du Bourg L’Isle-d’Abeau

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, L'Isle-d'Abeau Autres Lieu L'Isle-d'Abeau Adresse Salle de l'Isle 15 avenue du Bourg Ville L'Isle-d'Abeau lieuville Salle de l'Isle 15 avenue du Bourg L'Isle-d'Abeau Departement Isère

L'Isle-d'Abeau L'Isle-d'Abeau Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-dabeau/

Le Vellein / Je suis comma ça L’Isle-d’Abeau 2022-02-09 was last modified: by Le Vellein / Je suis comma ça L’Isle-d’Abeau L'Isle-d'Abeau 9 février 2022 Isère L'Isle-d'Abeau

L'Isle-d'Abeau Isère