2022-03-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-05 21:45:00 21:45:00 Salle de l’Isle 15 Avenue du Bourg

L’Isle-d’Abeau Isère L’Isle-d’Abeau EUR À 27 ans, Elida Almeida se dresse déjà, avec son sourire de miel et son énergie solaire, aussi juvénile que mâture, comme l’égérie de la nouvelle génération musicale du Cap- Vert. billetterie.levellein@capi38.fr +33 4 74 80 71 85 https://levellein.capi-agglo.fr/spectacles/elida-almeida/ Salle de l’Isle 15 Avenue du Bourg L’Isle-d’Abeau

