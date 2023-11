Pascale Duponchel Le Vélasquez Marseille, 26 novembre 2023, Marseille.

Après des études de piano dans la classe de Nadine Palmier au CNR de Marseille, elle obtient une médaille d’or.

Titulaire de prix de musique de chambre, elle poursuit ses études et obtient une licence de musicologie à la Faculté d’Aix-en-Provence.

Passionnée de musique baroque, elle entre dans la classe de Brigitte Haudebourg au CNR de Marseille et termine son cursus avec une médaille d’or.

Pianiste et claveciniste, Pascale Duponchel traverse les époques, de la musique ancienne à la musique contemporaine, en se produisant en duo piano quatre mains ou en duo clavecin-guitare, clavecin-flûte et en soliste, à travers de nombreux concerts en région PACA. Elle a également collaboré avec Roland PETIT sur son spectacle « Roland Petit fait son cinéma », et a participé à la création d’œuvres contemporaines.

Ce dimanche, elle donnera un récital autour des grands maîtres de la musique ancienne :

Bach, Rameau, Scarlatti, Couperin, Duphly

Résidence Vélasquez 7ème étage

1 rue Daumier 13008 Marseille

Tarif : 15 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation au 06 14 31 59 55

Covoiturage possible, facilité de parking.

